Microsoft kündigt eine massive Preiserhöhung für die Xbox Series X/S an.

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Zeit für eine weitere Preiserhöhung, und das nicht nur zu klein. Microsoft hat gerade angekündigt, dass die Xbox Series X/S ab dem 1. August deutlich teurer sein wird. Laut dem Unternehmen liegt dies an dem starken Anstieg der Kosten für Speicher- und Speicherkomponenten.

Unter anderem bedeuten die neuen Preise, dass das Basismodell der Xbox Series X 150 Dollar mehr kostet und das Basismodell der Series S 100 Dollar mehr. Microsoft hat noch nicht bekannt gegeben, ob oder wie diese Änderungen die Preise in anderen Märkten außerhalb der USA beeinflussen werden.

Die in den USA ab dem 1. August geltenden Preise sind:



Xbox Series S 512GB: 399,99 $ > 499,99 $



Xbox Series S 1TB: 449,99 $ > 599,99 $



Xbox Series X 1TB Digital: 599,99 $ > 749,99 $



Xbox Series X 1TB: 649,99 $ > 799,99 $



Microsoft weist außerdem darauf hin, dass Spielkonsolen traditionell mit sehr geringen Gewinnmargen verkauft werden, und versprechen, die Auswirkungen dieser erheblichen Preiserhöhungen unter anderem durch zinsfreie Ratenzahlungen und weitere alternative Finanzierungslösungen abzumildern.