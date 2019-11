Microsoft konzentriert sich nicht mehr auf Live-Service-Spiele

In den letzten Jahren haben wir in der Gaming-Branche einen Trend hin zu Live-Spielen und Online-Titeln gesehen, die darauf abzielen, Spieler wiederkehrend und über Monate oder sogar Jahre hinweg kontinuierlich in ihren Bann zu ziehen. Die Spieler sollen in Titeln, wie Anthem und Destiny viel Zeit und vor allem Geld investieren und werden durch saisonal verfügbare Inhalte wieder in das Spiel zurückgelockt.

In einem Interview mit PC Games Insider sagte Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg jedoch, dass dieser Bereich nicht mehr im Mittelpunkt des Unternehmensinteresses stehe und dass die Entwickler selbst entscheiden sollten, wie ihre Spiele funktionieren: "Hört zu; ich denke, die gesamte Branche befindet sich mit 'Games als Dienstleistung' in einer Lernphase", so Greenberg.

"Wir geben unseren Kreativteams die Möglichkeit, die Spiele zu entwickeln, die sie sich wünschen. Ich finde es großartig, dass Rare Sea of ​​Thieves schuf und mit der Idee 'Games as a Service' etwas Neues machen wollte. Ich respektiere das und unterstütze sie dabei, aber es ist auch in Ordnung, wenn ein Spiel nur ein Spiel ist, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Ich denke The Outer Worlds und Wasteland 3 sind großartige Beispiele dafür. Wir werden weiterhin Teams unterstützen, die so etwas tun wollen."

Eine solche Entscheidung ergebe sich letztlich aus dem Feedback der Fans, meint der Manager. Greenberg gibt zu, dass die Live-Service-Spiele an wirtschaftlicher Bedeutung verloren haben, doch das heißt nicht, dass sie gänzlich verschwunden sind und nicht wiederkehren können. Es Sinn machen, dass das Spiel auf diesem Fundament aufbaut, anstatt es wie folgt zu behandeln:

"Ich würde die Kraft und das Feedback der Fans in dieser Sache niemals unterschätzen. Die Entwicklungsteams hören diesen Leuten zu. Ich denke wir werden sehen, dass das Pendel wieder zu einem ausgewogenen Ort zurückkehrt. Es ist großartig, wenn wir viele neue Dinge zeigen können und unter diesen neuen Titeln sieht man, dass nicht alles als Dienstleistung gebaut wird. Mit einigen [Spielen macht es aber einfach] Sinn und wir werden diese weiterhin unterstützen und die Fans hören, die diese Titel spielen."

Ist Microsoft hier auf dem richtigen Weg?