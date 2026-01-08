Microsoft könnte die Xbox in einen vollwertigen PC verwandeln

HQ

Könnte Microsofts nächste Konsole die Grenze zwischen PC und Konsole verwischen? Berichte deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte, was darauf hindeutet, dass die neue Xbox zwar eine traditionelle Konsolenoberfläche nutzen wird, aber im Grunde ein vollwertiger PC mit Windows sein wird.

Quellen behaupten, dass Windows die Grundlage ist und dass eine Form von "Full Screen Experience" darüber über die Xbox-App ausgeführt wird. Das bedeutet, dass die nächste Xbox theoretisch sowohl als ganz normaler PC als auch als klassische Konsole funktionieren könnte, mit Unterstützung für Xbox One- und Series X/S-Spiele. Bietet aber auch einige normale PC-Funktionen wie das Surfen im Internet oder das Zeichnen in Paint – falls das dein Ding ist.

Laut dem Bericht besteht der Hauptunterschied zu einem normalen Windows-PC darin, dass die Xbox-Maschine speziell für Gaming optimiert ist, mit Abwärtskompatibilität für die gesamte Xbox-Bibliothek und KI-optimierten Funktionen.

Interessierst du dich für die nächste Xbox?