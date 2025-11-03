Microsoft kommentiert die Verwendung von Aufzeichnungen Ihres Spiels durch Gaming Copilot zum Trainieren der KI

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Microsoft offenbar eine Funktion durch die Windows Game Bar eingeschleust hat, die deine Gaming-Sessions automatisch zum Trainieren von Copilot Gaming AI nutzt – indem sie lautlos Screenshots aufnimmt und Gameplay-Aufnahmen im Hintergrund als Trainingsdaten aufzeichnet.

Microsoft hat sich nun in einer Erklärung gegenüber Tom's Hardware zu der Angelegenheit geäußert, und ihre Antwort bestätigt im Wesentlichen einen Großteil der Geschichte:

"Wenn Sie Gaming Copilot in der Game Bar aktiv verwenden, kann es Screenshots Ihres Gameplays verwenden, um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, was in Ihrem Spiel passiert, und Ihnen hilfreichere Antworten zu geben. Diese Screenshots werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet, und Gaming Copilot ist eine optionale Funktion, die nur dann Zugriff auf das Gameplay hat, wenn Sie ein Spiel spielen und es aktiv verwenden. Unabhängig davon kann Gaming Copilot seine Text- oder Sprachgespräche mit Spielern nutzen, um die KI zu trainieren und zu verbessern. Spieler können die Datenschutzeinstellungen von Gaming Copilot anpassen, indem sie in der Spielleiste auf "Einstellungen" und dann auf "Datenschutzeinstellungen" klicken. "

Es ist erwähnenswert, dass die Game Bar zwar nicht automatisch gestartet wird, wenn Sie ein Spiel öffnen, aber mehrere damit verbundene Hintergrundprozesse dennoch ausgeführt werden, es sei denn, Sie schließen sie manuell - einschließlich Gaming Copilot. Aus diesem Grund ist den Nutzern aufgefallen, dass Screenshots und Aufzeichnungen ohne ihre ausdrückliche Zustimmung gemacht werden.