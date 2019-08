Microsoft ist vorerst fertig mit neuen Studiokäufen

In den letzten eineinhalb Jahren hat Microsoft die Anzahl seiner internen Entwicklerstudios fast verdoppelt, sodass wir uns auf mehr und bessere exklusive Titel freuen dürfen. Obsidian, Inxile, Ninja Theory und schlussendlich auch Double Fine sind einige Namen, die in Zukunft im Kontext von Microsoft neue Projekte erstellen werden. Die Xbox-Sparte hat somit einige erstklassige Entwickler zu bieten und damit scheint das Unternehmen zumindest fürs Erste auch zufrieden zu sein. In einem Interview mit Twinfinite sagte Aaron Greenberg, der Chef der Xbox Game Studios:

"Man weiß ja nie, aber mit unseren 15 internen Studios fühlen wir uns wirklich wohl, hinsichtlich der kommende Inhalte. Wenn es um die Unterstützung der Project Scarlett geht oder um die Unterstützung von Xbox Games Pass auf PC und Konsole; wir haben das Gefühl, dass wir eine gesunde Sammlung von Inhalten in verschiedenen Genres und Spieltypen haben, die unsere Fans begeistern werden."

Für die Verbraucher dürfte es langsam spannend werden, da wir einige der kommenden Projekte im Herbst auf der X019-Messe sehen werden.