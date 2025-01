Microsoft ist der Herausgeber von Ninja Gaiden 4

HQ

Es gab im Vorfeld Gerüchte über ein neues Ninja Gaiden vor dem gestrigen Xbox Developer Direct, aber da Ninja Gaiden: Ragebound auf dem Weg war, dachten viele Leute nicht, dass Koei Tecmo zwei Spiele der gleichen Serie im selben Jahr veröffentlichen würde. Zwei Spiele in einem Franchise zu haben, könnte verwirrend sein, sie würden sich gegenseitig die Aufmerksamkeit der Medien stehlen und es weniger exklusiv wirken lassen.

Aber... Koei Tecmo war das egal, und neben der überraschenden Ankündigung und dem heimlichen Start von Ninja Gaiden II Black (PC, PlayStation und Xbox Series S/X - und in Game Pass enthalten) kündigten sie auch Ninja Gaiden 4 an, das dieses Jahr Premiere feiert. Letzteres wird jedoch nicht von Team Ninja, sondern von PlatinumGames entwickelt und ist auch bei Game Pass enthalten.

Die Einbeziehung großer Spiele von Drittanbietern mit Game Pass kommt ab heute ein paar Mal im Jahr vor, ist aber immer noch relativ selten. Warum also Ninja Gaiden 4 ?

Es stellt sich nun heraus, dass es Microsoft war, das darauf gedrängt hat, dass Ninja Gaiden 4 Realität wird, und Xbox Game Studios ist daher sein Herausgeber. Marketingmanager Aaron Greenberg erklärt in den sozialen Medien, dass alles "mit @XboxP3 [Phil Spencer] Besuchen bei diesen Teams in Japan vor vielen Jahren begann".

In einem Xbox Wire-Interview mit dem Chef von Team Ninja und dem Produzenten von Ninja Gaiden 4, Fumihiko Yasuda, kommentiert er, wie es sich anfühlt, wieder mit dem Xbox-Team zusammenzuarbeiten (die Team Ninja -Spiele waren in den Anfangsjahren sowohl für Xbox als auch für Xbox 360 exklusiv für Xbox) und das Spiel direkt auf Game Pass zu bringen:

"Mit Titeln wie der Dead or Alive-Reihe und der Ninja Gaiden-Serie – insbesondere dem Original Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black und Ninja Gaiden 2 – haben wir eine lange Geschichte mit der Xbox. Es ist lange her, aber wir freuen uns, den neuesten Teil wieder für Xbox-Spieler zu bringen. Außerdem freuen wir uns, dass das Spiel in den Game Pass aufgenommen wird, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben werden, es zu erleben."

Ninja Gaiden 4 wird diesen Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht - und wie bereits erwähnt, wird es in Game Pass enthalten sein.