Microsoft ist dabei, der wichtigste Drittanbieter auf PlayStation zu werden

Am späten Sonntag berichteten wir, dass Sony einen 10-Jahres-Call of Duty-Vertrag mit Microsoft unterzeichnet hat, der die Serie bis 2034 auf PlayStation sichert. Dies wurde von Analysten im Allgemeinen als Einknicken von Sony angesehen und akzeptiert, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen wird, wobei so ziemlich alle Hindernisse scheinbar beseitigt sind.

Während es wahrscheinlich viele Jahre dauern wird, bis wir echte Konsequenzen aus der enormen Fusion von Microsoft und Activision Blizzard zu sehen bekommen, weist der Videospieljournalist Stephen Totilo, der normalerweise über die geschäftliche Seite unserer geliebten Branche berichtet, jetzt auf eine interessante Tatsache hin; Microsoft ist dabei, der größte und damit wichtigste Drittanbieter auf der PlayStation zu werden.

Der Grund ist einfach, wie er erklärt:

"Im Jahr 2022 war Call of Duty Modern Warfare II das am häufigsten heruntergeladene PS5-Spiel in den USA. Das am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel war auch MWII. Das am dritthäufigsten heruntergeladene PS4-Spiel? Minecraft."

Dies macht es leicht zu verstehen, warum Sony ein so starker Gegner des Deals war und versucht hat, ihn auf jede erdenkliche Weise zu stoppen, da Microsoft jetzt extrem wichtige Software kontrolliert, die Sony wirklich braucht.