Microsoft hofft, dass seine Verträge mit Nintendo und Nvidia ausreichen werden, um die Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen

Erst gestern bestätigte Microsoft, dass es einen Vertrag mit Nintendo abgeschlossen hat, um Call of Duty für die nächsten zehn Jahre auf die Plattformen des japanischen Unternehmens zu bringen. Darüber hinaus hat Microsoft einen Vertrag mit Nvidia abgeschlossen, um Xbox-PC-Spiele in den Dienst zu bringen. Warum hat sich Microsoft für diese Schritte entschieden? Alles in dem Bemühen, die Marktregulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass die fast 70 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen werden sollte.

Microsoft-Präsident Brad Smith sprach kürzlich bei einem Briefing in Brüssel (danke, Tom Warren) darüber, warum diese Vereinbarungen getroffen wurden, und ging sogar darauf ein, warum Sony durch den Deal nicht bedroht ist.

Smith merkte an, dass es hofft, dass diese Deals ausreichen werden, um die Regulierungsbehörden zu überzeugen, zumal im Briefing auch festgestellt wurde, dass Sony PlayStation im Jahr 2022 im Vergleich zu Xbox 80% des Marktanteils des Europäischen Wirtschaftsraums innehatte.

Über die Beschwerden, die die britische Competition and Markets Authority (CMA) mit der Übernahme hat, sagte Smith: "Wollen Sie einen Deal beenden und Sonys Position festigen? Oder wollen Sie diesen [Call of Duty] für bis zu 150 Millionen Menschen mehr öffnen?"

Smith ging auch auf Sonys Versuche ein, den Deal zu blockieren, und fügte hinzu: "[Sony] kann all seine Energie darauf verwenden, diesen Deal zu blockieren ... Oder sie kann sich mit uns zusammensetzen und eine Vereinbarung ausarbeiten, die das anspricht, worüber sie sich Sorgen macht, hauptsächlich den Zugang zu Call of Duty in der Zukunft."

Auf die Frage, ob ein Deal zustande kommen wird, sagte Smith auch: "Ich hoffe, wir werden es tun. Ich laufe mit einem Umschlag herum, der die endgültige Vereinbarung enthält, die wir Sony zwei Tage vor Weihnachten geschickt haben."

Glauben Sie, dass diese Deals und die Pressekonferenz ausreichen werden, um die Regulierungsbehörden zu überzeugen?