Microsoft hofft darauf, irgendwann in jedem Quartal ein neues Spiel veröffentlichen zu können

Microsoft hat in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um selbstständig neue Videospiele entwickeln zu können. Die Xbox One musste - mit Ausnahme von etablierten Marken, wie Halo, Forza und Gears of War - in ihren früheren Jahren ohne aufregende Exklusivinhalte auskommen. Microsoft registrierte diese Kritik und kaufte daraufhin mehrere externe Entwicklerstudios, darunter Playground Games, Ninja Theory und Double Fine Productions, auf. Das Unternehmen unternahm im Jahr 2020 sogar den Schritt, Bethesda und die Muttergesellschaft von ID Software (Zenimax) für 7,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Auf einer Pressekonferenz bestätigte Matt Booty, Head of Microsoft Studios, dass aufgrund dieser umfangreichen Bemühungen First-Party-Inhalte mit einer erhöhten Geschwindigkeit veröffentlicht werden können. Er sagte: "In Bezug auf die Gesamtaufstellung wollen wir so weit kommen, dass wir jedes Quartal ein neues Spiel veröffentlichen." Er fügte später hinzu: „Wir wissen, dass ein florierender Unterhaltungsdienst einen konsistenten und aufregenden Fluss neuer Inhalte benötigt. Daher wird unser Portfolio mit der Weiterentwicklung unseres Dienstes weiter wachsen."