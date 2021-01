Microsoft hebt Abonnementgebühren von Xbox Live Gold ab Februar um 20 Prozent an

You're watching Werben

Microsoft wird ab Februar Änderungen an ihrem Online-Angebot "Xbox Live Gold" vornehmen. Diese Mitgliedschaft ermöglicht euch bei Zahlung eines monatlichen Festpreises das Nutzen von Online-Funktionen auf Xbox-Konsolen, den Zugriff auf Titel, die als "Games with Gold" gekennzeichnet sind, sowie Rabatte im Microsoft-Store. Aktuell zahlt ihr für den Service 7 Euro im Monat, doch ab Februar steigt der Preis um ca. 20 Prozent an.



30 Tage Xbox Live Gold - 9 Euro (zuvor 7 Euro)

drei Monate Xbox Live Gold - 24 Euro (zuvor 20 Euro)

sechs Monate Xbox Live Gold - 48 Euro (zuvor 40 Euro)



Als Begründung gibt Microsoft eine Neubeurteilung des eigenen Preis-Leistungs-Verhältnisses und Inflation an. In Wahrheit dient dieser Schritt aber natürlich nur dazu, Nutzern das abermals teurere Angebot "Xbox Game Pass Ultimate" aufzudrängen. Damit können Kunden, die monatlich 13 Euro zahlen, viele neue Titel ab dem Starttag auf ihrer Konsole oder dem eigenen PC spielen - aber das Angebot kostet(e) eben eine ganze Stange mehr.

Quelle: Microsoft.