Microsoft hat seine Activision Blizzard-Fusion in britischen Zeitungen beworben

Microsoft hat ganzseitige Anzeigen in der Financial Times und der Daily Mail geschaltet, um ihre Fusion mit Activision Blizzard zu bewerben, die noch von der britischen Competition and Markets Authority (CMA) genehmigt wird.

Die Anzeigen, die unten nach The Verge's Tom Warren zu sehen sind, behaupten, dass der umstrittene Deal es Xbox ermöglichen würde, das Call of Duty-Franchise auf 150 Millionen weitere Spieler zu bringen, indem es auf Plattformen wie Nintendo Switch und GeForce Now gebracht wird.

Sony war vehement gegen den Deal und lehnte angeblich einen 10-Jahres-Vertrag und die Option ab, Call of Duty-Titel vom ersten Tag an auf die PlayStation Plus zu bringen.

Die CMA sagte, der Deal könnte "zu höheren Preisen, weniger Auswahlmöglichkeiten oder weniger Innovation" in der Spieleindustrie führen und hat versucht, den Deal vollständig zu blockieren oder Microsoft zu zwingen, einige IPs teilweise von der Übernahme zu trennen.

Während sie offen für eine Verhaltenslösung sind, sagte Sony, es gebe "unzählige Möglichkeiten, wie Microsoft den Zugriff verweigern oder beeinträchtigen könnte, was extrem schwierig zu überwachen und zu überwachen wäre".

Microsoft sucht nach einer Verhaltenslösung als erste Wahl und hat angeboten, für einen Dritten zu bezahlen, um sicherzustellen, dass er alle Anforderungen eines potenziellen Geschäfts erfüllt.

