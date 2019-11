Microsoft hat Obsidian Entertainment nicht dazu gezwungen, Grounded auszuprobieren

Auf der diesjährigen X019-Messe stellte Obsidian Entertainment mit Grounded das erste Projekt vor, das sie als Bestandteil der Xbox Game Studios erarbeiten werden. Die Entwickler von Fallout: New Vegas und zuletzt The Outer Worlds sind allerdings für ihre Rollenspiele bekannt, deshalb haben Fans nicht unbedingt ein Online-Survival-Spiel mit Crafting-Elementen erwartet... Natürlich fragten sich ein par Fans daraufhin ungläubig, ob Microsoft womöglich dahinter steckt und das Studio vielleicht dazu drängte, dieses Projekt zu starten.

Diese Theorie hält der Probe jedoch nicht stand. In einem Interview mit VG24/7 bestätigte Josh Sawyer von Obsidian, dass sie Grounded bereits gestartet hätten, noch ehe Microsoft das Studio übernahm: "Es war etwas, was sich in der Produktion befand, bevor wir Teil von Microsoft wurden", sagt er kurzgebunden. Sawyer fügte hinzu, dass sie auch weiterhin an wichtigen Rollenspielen arbeiten, dieses Projekt dient Obsidian also vielleicht als kleiner Tapetenwechsel. Grounded ist nicht das erste Spiel, nach dem Fans nicht explizit gefragt haben. Ninja Theory löste die gleiche Reaktion aus, als sie Bleeding Edge enthüllten, nachdem sie Hellblade: Senua's Sacrifice veröffentlichten und daraufhin von Microsoft gekauft wurden.