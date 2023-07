Microsoft hat möglicherweise angedeutet, dass Elden Ring zum Game Pass kommt

HQ

Der Xbox Game Pass ist derzeit eines der besten Schnäppchen im Gaming-Bereich, wenn Sie einfach nur viele Dinge ausprobieren möchten, ohne sich zu einem vollständigen Kauf zu verpflichten, und wir haben einige große Titel gesehen, die auf dem Dienst gelandet sind, wie Exoprimal, Grand Theft Auto V und viele mehr, deren Veröffentlichungen wie Starfield auf dem Weg sind.

Ein weiterer großer Name könnte jedoch in Form von Elden Ring in den Abonnementdienst kommen, zumindest glauben das einige Leute, nachdem Sarah Bond, Xboxs Vizepräsidentin für Erfahrung und Ökosystem für Spieleentwickler, einen angeblichen Teaser gepostet hat.

Bond twitterte ein Emoji eines alten Mannes und einen Ring, von dem sie später bestätigte, dass es sich um eine Neckerei von Elden Ring handelte. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass das Spiel in den Game Pass kommt, aber es wäre der erste FromSoftware-Titel, der auf dem Dienst verfügbar ist.

Wenn man bedenkt, dass Elden Ring eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2022 und der letzten Zeit ist, wäre es eine große Bereicherung für den Service. Glaubst du, dass es im Game Pass landen wird?