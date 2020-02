Microsoft hat mit xCloud-Tests auf iPhones begonnen

Xbox-Insider (das ist eine Bezeichnung für Spieler, die sich freiwillig zu Tests von kommenden Xbox-Anwendungen gemeldet haben) sind seit letztem Herbst nicht mehr an ihre Konsole gebunden, wenn sie Xbox-Spiele spielen wollen. Microsoft bietet Xbox Console Streaming (eure eigenen Games werden über eure eigene, aktivierte Konsole an euer kompatibles Mobilgerät übertragen) an, außerdem machen sie mit Project xCloud (Xbox-One-Games werden von einem Rechenzentrum aus auf euer mobiles Gerät übertragen) auf sich aufmerksam. Diese zweite Initiative funktionierte bislang nur mit Android-Geräten, doch diese Woche wurde xCloud in Kanada, Großbritannien und den USA auch auf iOS-Systeme ausgeweitet.

Nur 10.000 Benutzer wurden laut Larry 'Major Nelson' Hryb zugelassen, offenbar wurde dieses Limit bereits nach sehr kurzer Zeit erreicht, was entsprechendes Interesse an der Technologie zu bestätigen scheint. Das bisher einzige verfügbare Spiel ist übrigens Halo: The Master Chief Collection, das nun vielleicht ein paar neue Spieler erhält. Wenn ihr euch eingehender mit xCloud beschäftigen wollt oder gar auf die deutschen Tests wartet, hilft euch diese Webseite weiter.