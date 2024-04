Microsoft hat mehr Spiele in den Top 25 des PlayStation Store als Sony

HQ

Microsofts Gaming-Programm wurde im letzten Herbst viel größer, als sie Activision Blizzard kauften, und in Kombination mit der Tatsache, dass sie jetzt eine Handvoll älterer Titel (Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded und bald Sea of Thieves) für konkurrierende Formate veröffentlicht haben, ist am Donnerstag etwas passiert, das wir noch nie zuvor auf PlayStation gesehen haben.

TweakTown-Journalist Derek Strickland ist aufgefallen, dass es mittlerweile mehr Microsoft-Spiele in den Top 25 der meistverkauften Titel über den PlayStation Store gibt als Sony. Ein klares Zeichen dafür, wie groß Microsoft heute tatsächlich in der Gaming-Welt ist, aber auch ein Beweis dafür, wie wichtig Sony für sie ist.

Die sieben Titel von Microsoft auf der Liste (bei denen Sony nur fünf Plätze hat) sind Call of Duty, Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Minecraft, Overwatch 2 und Sea of Thieves. Eine Entwicklung, die die meisten von uns noch vor wenigen Jahren wahrscheinlich nicht vorhersehen konnten.