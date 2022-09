Microsoft hat es einfacher gemacht, digitale Xbox-Spiele offline zu spielen

HQ

Wenn Sie jemals versucht haben, ein digitales Spiel offline zu spielen, aber gestoppt wurden, weil Ihre Konsole nicht überprüfen konnte, ob Sie das Produkt tatsächlich besitzen, können Sie dem DRM (Digital Rights Management) der Plattform dafür danken.

Dies war im Laufe der Jahre ein ziemlich großes Problem für Xbox-Konsolen, da die Spieler oft nicht in der Lage sind, in digitale Spiele einzutauchen, die sie besitzen, wenn keine Online-Verbindung verfügbar ist, aber glücklicherweise hat Microsoft die Situation in Angriff genommen.

Wie von Windows Central berichtet, hat der technische Leiter von Xbox, Eden Marie, bestätigt, dass ein kürzlich veröffentlichtes neues Xbox-Update die Anzahl der DRM-Überprüfungen, die eine Xbox-Konsole ausführen muss, verringert hat. Es wird darauf hingewiesen, dass dies wahrscheinlich keine Auswirkungen auf wichtige Day-One-Updates haben wird, die viele Spiele heutzutage erhalten, aber unabhängig davon sollte es einfacher sein, Spiele offline zu spielen.