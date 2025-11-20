Microsoft hat einen riesigen Xbox-Black-Friday-Sale gestartet, bei dem weit über 1.000 Titel enthalten sind

HQ

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Black Friday, der sich zu einer ganzen Woche (oder oft mehr) Einkaufen entwickelt hat. Obwohl die Rabatte auf diese längeren Angebote meist nicht mehr so gut sind wie früher, gibt es immer noch viele Schnäppchen, besonders bei Videospielen.

Die meisten Plattformbesitzer haben jährliche Verkäufe rund um Black Friday (hier sind Nintendos und Sonys), und sie sind meist spektakulär. Microsoft hat nun einen eigenen Verkauf für PC und Xbox gestartet, mit Rabatten auf Hardware und Software.

Da wir hier bei Gamereactor freundlich und freundlich sind (zumindest nach uns selbst!) haben wir zwölf tolle Rabatte aus dem Xbox Store ausgewählt, die du dir ansehen solltest, in verschiedenen Genres – von Klassikern bis zu brandneuen Titeln, oft in Deluxe-Editionen mit viel DLC, wobei wir versucht haben, die im Game Pass enthaltenen zu vermeiden. Diesmal haben wir sie außerdem mit fünf Retro-Funden kombiniert, die Sie unbedingt verpassen sollten.

Zwölf großartige Black Friday-Funde für Xbox



Alan Wake 2 Deluxe Edition – 70 % Rabatt (£19,49 / €23,99)

Dragon Quest III HD-2D Remake - 40 % Rabatt (£35,99 / €41,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Digital Deluxe Edition – 75 % Rabatt (£16,24 / €19,99

Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition – 30 % Rabatt (£22,49 / €25,49)

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - 30 % Rabatt (£48,99 / €55,99)



Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – 80 % Rabatt (£19,99 / €19,99)

Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition – 80 % Rabatt (£7,99 / €8,99)

Shinobi: Art of Vengeance - 30 % Rabatt (£17,99 / €20,99)



Split Fiction - 20 % Rabatt (£35,99 / €39,99)



Sonic Racing: Crossworlds - 30% Rabatt (£45,49 / €48,99)



Sonic X Shadow Generations - 50 % Rabatt (£22,49 / €24,99)



Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 50 % Rabatt (£29,99 / €34,99)



Tolle Retro-Spiele im Angebot für Xbox



Blue Dragon - 75 % Rabatt (£3,74 / 4,99)



Lost Odyssey - 67 % Rabatt (£6,59 / €8,24)



Street Fighter 30th Anniversary Collection - 67 % Rabatt (£8,24 / €9,89)



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 60 % Rabatt (£13,99 / €15,99)



The Disney Afternoon Collection - 75 % Rabatt (£3,99 / €4,99)



Wenn du ein besonders gutes Angebot findest, würden wir es sehr schätzen, wenn du deinen Mitmitgliedern von Gamereactor helfen könntest, indem du es unten in den Kommentaren postest. Teilen bedeutet Fürsorge, und höhere Verkaufszahlen deiner Lieblingsspiele erhöhen die Chancen auf mehr vom Gleichen.