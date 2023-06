Microsoft hat die Entwicklung von Xbox One-Spielen eingestellt

HQ

Ist Ihnen aufgefallen, dass jedes kommende Spiel von Xbox Game Studios, das im Xbox Games Showcase gezeigt wird, die Xbox One nicht als Plattform enthält? Dafür gibt es einen Grund.

Stephen Totilo von Axios hatte das Vergnügen, den Leiter der Xbox Game Studios, Matt Booty, während der Summer Game Fest-Tage zu interviewen, und erfuhr, dass die internen Studios von Microsoft von der allgemein als 8. Konsolengeneration bekannten Konsolen übergegangen sind. Das bedeutet, dass keines der kommenden Spiele von 343 Industries, The Coalition, Double Fine, Bethesda, Turn 10, Playground, Rare, Obsidian und dergleichen auf die Xbox One oder die Xbox One X kommt - nur Xbox Series und normalerweise PC. Er entlarvt auch die Gerüchte, dass die Xbox Series S zurückgelassen wurde, und sagt, dass die Teams besser darauf vorbereitet sind, mit den Einschränkungen umzugehen, die ihnen heutzutage auferlegt werden, nachdem sie bereits ein oder zwei Spiele dazu veröffentlicht haben.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sie die bereits auf Xbox One verfügbaren Spiele nicht mehr unterstützen, also machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie den Zugriff auf Forza Horizon 5, Minecraft oder ähnliches verlieren. Es wird auch möglich sein, Xbox Series-Spiele auf der Xbox One per Streaming zu spielen, wenn das hilft.

Was halten Sie davon? Glaubst du, dass PlayStation trotz seines neuen Fokus auf Live-Service-Spiele das Gleiche tut?