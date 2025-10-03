Microsoft hält trotz Gegenreaktion an der Preiserhöhung für den Game Pass fest

HQ

Es sieht nicht so aus, als hätte Microsoft Pläne, einen Rückzieher zu machen und an seiner Entscheidung festzuhalten, den Preis des Game Pass zu erhöhen – und zwar um einiges viel. Und das, obwohl die Reaktionen der Spieler fast einstimmig waren: voller Irritation und Skepsis. Aber nein, Microsoft verteidigt seine Wahl mit dem Argument, dass die Vorteile jetzt besser denn je sind und dass die Spielebibliothek erheblich gewachsen ist.

Von nun an kostet Game Pass Ultimate 30 US-Dollar pro Monat, was einer Steigerung von etwa 50 % im Vergleich zu zuvor entspricht. Laut Dustin Blackwell, einem leitenden Angestellten in der Gaming-Abteilung von Microsoft, wurde die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Im Gespräch mit The Verge sagte er:

"Wir verstehen, dass Preiserhöhungen für niemanden Spaß machen, aber wir versuchen, dies zu verstärken, indem wir auch diesen Plänen mehr Wert verleihen."

Als Teil des Arguments verweist Microsoft auf die Tatsache, dass jedes Jahr bis zu 75 Spiele auf dem Dienst veröffentlicht werden – darunter viele Day-One-Titel. Andere Dienste, wie z. B. Ubisoft Plus Classics, wurden ebenfalls gebündelt, was laut Microsoft einen zusätzlichen Wert von mindestens 28 US-Dollar pro Monat bietet. Das Unternehmen sagt auch, dass es aktiv auf das Feedback der Spieler hört und mehr von dem liefert, was die Fans gefragt haben.

Was halten Sie von der Preiserhöhung? Ist der Game Pass immer noch 300 US-Dollar pro Jahr wert – oder hat Microsoft die Dinge zu weit getrieben?