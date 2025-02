Microsoft glaubt, dass wir leistungsstarke Quantencomputer in Jahren und nicht in Jahrzehnten sehen werden

HQ

Quantencomputing ist eine aufregende Technologie, die verspricht, Berechnungen durchzuführen, für die unsere normalen Computer Millionen von Jahren benötigen könnten. Wir könnten Entdeckungen in der Medizin und in vielen anderen Bereichen machen und Antworten auf einige unserer größten Fragen erhalten.

Viele Wissenschaftler würden sagen, dass Quantencomputer, die leistungsfähig genug sind, um unsere großen Probleme zu lösen, noch Jahrzehnte entfernt sind, aber Microsoft glaubt, dass wir durch seinen neuen Majorana 1-Chip leistungsstarke Quantencomputer eher früher als später sehen könnten.

Laut BBC glauben Experten trotz der Hoffnungen von Microsoft immer noch, dass wir noch Jahrzehnte von leistungsfähigem Quantencomputing entfernt sind. Nvidia-Chef Jensen Huang glaubt, dass es in 20 Jahren kommen wird, aber Chetan Nayak von Microsoft ist der Meinung, dass wir unser Denken über Quantencomputer ändern sollten.

"Viele Leute haben gesagt, dass Quantencomputer, also nützliche Quantencomputer, noch Jahrzehnte entfernt sind", sagte er. "Ich denke, dass wir damit eher in Jahre als in Jahrzehnte kommen."

Werbung:

Was halten Sie von Quantencomputing?