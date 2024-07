Microsoft gibt der EU die Schuld an CrowdStrikes Fehler

HQ

Es war ein harter Abschluss der Woche für Microsoft, das Software-Unternehmen CrowdStrike und alle seine Kunden weltweit. Der Fehler, von dem die meisten von Ihnen wissen, dass er BSOD und massive Probleme für alles von Banken bis hin zu Fluggesellschaften verursacht hat, ist einer der größten dokumentierten IT-Fehler in der Geschichte.

Wenn es also an der Zeit ist, zu untersuchen, wer oder was den Fehler verursacht hat, wird mit dem Finger nach links und rechts gezeigt, und jetzt entscheidet sich Microsoft, einen großen Teil der aufgetretenen Probleme der EU in die Schuhe zu schieben, die Microsoft dazu zwang, Entwicklern von Drittanbietern den gleichen Kernel-Zugriff zu gewähren wie Windows.

Laut dem Wall Street JournalDer Fehler von CrowdStrike war deshalb so verheerend, weil die Sicherheitssoftware namens Falcon auf der zentralsten Ebene von Windows, dem Kernel, läuft, so dass ein Update auf Falcon, das zum Absturz führte, auch das Gehirn des Betriebssystems ausschaltete. Zu diesem Zeitpunkt erschien der blaue Bildschirm des Todes.

Ein Microsoft-Sprecher sagte, dass es sein Betriebssystem nicht auf die gleiche Weise rechtlich abschotten kann, wie Apple es tut, da es nach einer Beschwerde eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission getroffen hat. Im Jahr 2009 stimmte Microsoft zu, den Herstellern von Sicherheitssoftware den gleichen Zugang zu Windows zu gewähren wie Microsoft.

Apple, die zuvor den gleichen Kernel-Zugang auch für Dritthersteller anboten, hat sich vor einigen Jahren entschieden, diesen Zugang zu sperren, eben aus Sicherheitsgründen, was Microsoft aufgrund des Abkommens mit der EU nicht leisten konnte.

Was denkst du darüber und warst du in irgendeiner Weise vom CrowdStrike-Absturz letzte Woche betroffen?