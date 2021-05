Microsoft gesteht Entwicklern mehr Anteile beim Verkauf digitaler PC-Spiele zu

You're watching Werben

Microsoft wird den Eigenanteil, den sie beim Verkauf von Videospielen im Microsoft Store erhalten, ab dem 1. August senken. Bislang erhalten sie 30 Prozent des Verkaufspreises, doch in Zukunft wird dieser Eigenanteil auf 12 Prozent sinken. Das entspricht der Aufteilung, die auch im Epic Games Store gilt. Matt Booty, Leiter der Xbox Games Studios, sagte dazu in einem Beitrag:

"Spieleentwickler sind das Herzstück, um unseren Spielern großartige Spiele zu bieten. Wir möchten, dass sie auf unseren Plattformen Erfolg haben. Deshalb geben wir heute bekannt, dass wir die Microsoft-Store-Bedingungen für PC-Spieleentwickler aktualisieren. Im Rahmen unserer Bemühungen, jedem PC-Spielentwickler dazu zu ermächtigen, mehr zu erreichen, wird ab dem 1. August der Anteil, [den Entwickler durch den Verkauf ihrer PC Spiele im Microsoft Store erhalten], von 70 auf 88 Prozent steigen."

Wie Gameinstury.biz hervorhebt, ist eine Rate von 30:70 in der Branche üblich. In letzter Zeit findet in diesem Bereich allerdings ein gewisser Umschwung statt. Die Änderung im Microsoft-Store wird sicherlich auch dazu gedacht sein, um gegenüber dem Epic Games Store konkurrenzfähig aufzutreten.