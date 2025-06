Microsoft Game Studios-Veteran: "Ich denke, Xbox-Hardware ist tot"

HQ

Jeder, der ein bisschen Verständnis für die Spieleindustrie hat, wird feststellen können, dass das Hardware-Geschäft von Microsoft und Xbox nicht besonders gut läuft. Während Nintendo in wenigen Tagen Millionen neuer Einheiten verkaufen kann und Sony PlayStation nach wie vor die Konsole der Wahl für viele andere ist, wird die Xbox oft im Staub gelassen und hat Schwierigkeiten, außerhalb einer Handvoll Schlüsselmärkte viel Erfolg zu haben, einschließlich der nordischen Länder, wo wir kürzlich festgestellt haben, dass Xbox-Konsolen anscheinend nicht mehr in den Geschäften verkauft werden.

Trotz der kürzlich bestätigten Hardware der nächsten Generation ist es leicht zu sagen, dass Xbox-Konsolen und -Hardware in den letzten Zügen liegen und dass die Zukunft düster aussieht, etwas, dem ein Microsoft Game Studios Veteran zustimmt.

Laura Fryer, die eine der ersten Mitarbeiterinnen war, die zu Microsoft Game Studios kam, bemerkte auf ihrem eigenen YouTube-Kanal (danke, VGC), dass "Xbox-Hardware tot ist" und dass "Xbox keine Lust mehr hat oder buchstäblich keine Hardware mehr versenden kann".

Fryer erklärt sogar, dass der aktuelle Kurs der Xbox "Stil ohne Substanz" ist und dass selbst die jüngsten Kooperationen, wie mit ASUS für die ROG Xbox Ally, in Wirklichkeit ein "langsamer Ausstieg aus dem Hardware-Geschäft vollständig" sind.

Fryer kommentiert, dass der aktuelle Plan darin zu bestehen scheint, sich vollständig auf Game Pass zu konzentrieren, und obwohl das seine Vorteile hat, sagt sie auch: "Was ist der langfristige Plan? Wo sind die neuen Hits? Was wird die Leute in 25 Jahren dazu bringen, sich für die Xbox zu interessieren?"

Es gibt ein kleines bisschen Hoffnung am Ende des Tunnels, denn Fryer erwähnt auch, dass die großen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr die Antwort sein könnten.

"Nächstes Jahr feiert die Xbox ihr 25-jähriges Jubiläum und ich bin mir sicher, dass sie einige große Ankündigungen und Pläne zur Würdigung des Meilensteins haben werden. Vielleicht ist es nächstes Jahr soweit. Vielleicht ist das nächste Jahr das Jahr, in dem sich der Nebel lichtet und wir alle die Schönheit in diesen neuesten Ankündigungen sehen werden. Ich denke, wir müssen einfach abwarten und sehen."

Dennoch ist es schwer, Fryer zu widersprechen, da die Xbox seit der Xbox 360-Ära in Bezug auf die Hardware zu kämpfen hat und an Boden gegenüber der Konkurrenz verloren hat.

Bist du heute Besitzer einer Xbox-Konsole?