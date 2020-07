Microsoft Flight Simulator hebt Mitte August ab

Eines der schönsten Spiele des Jahres bereitet sich auf die Veröffentlichung vor, denn nach mehreren vergangenen und laufenden Beta-Tests ist Asobo Studio bereit, sich auf das Erscheinungsdatum von Microsoft Flight Simulator festzulegen. Der Titel wird am 18. August auf dem PC erscheinen und ab dem ersten Verkaufstag im Xbox Game Pass bereitstehen. Vorbesteller dürfen sich das Game bereits herunterladen, was sicher keine schlechte Idee ist, wenn man all die schicken Assets bedenkt, die im Spiel dargestellt werden.

Der Microsoft Flight Simulator bietet nicht nur hübsche Umgebungen, das Spiel wird auch mittels Live-Wetterdaten aktuell gehalten. Die Umgebungen und Flugzeuge des Spiels sind ihren realen Vorbildern nachempfunden, sodass ihr ab nächsten Monat in relativer Sicherheit auch von Zuhause aus in den Urlaub reisen könnt. Ihr müsst euch allerdings schon beim dazu entscheiden, wie viel Realismus ihr braucht. Die verschiedenen Kaufeditionen (die von 70 bis 120 Euro reichen) gewähren euch unterschiedlich viele detailliert nachgebaute Flugzeuge und Flughäfen. Mehr Inhalte werden nach dem Launch als DLC/Update veröffentlicht - alle Infos dazu gibt es auf Xbox Wire.