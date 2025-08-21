Microsoft Flight Simulator bekommt großes Update für Deutschland

HQ

Das ehrgeizige Microsoft Flight Simulator 2024 von Asobo Studio wurde bereits am 14. November 2024 veröffentlicht, und Sie können unseren Testbericht hier lesen. Seitdem hat das Spiel mehrere Updates erhalten, und jetzt ist die Zeit für City Update 12: Germany gekommen.

Wollten Sie schon immer einmal über Deutschland fliegen und die detailreichen Städte von oben genießen? Jetzt können wir alle genau das tun, und es gibt Städte in fünf Bundesstaaten.

Bayerns Augsburg liegt westlich der bayerischen Landeshauptstadt München in Süddeutschland. Bremen ist die Hauptstadt des nordwestdeutschen Bundeslandes Bremen. Dresden, Leuben und Leipzig liegen alle in Sachsen. Kiel liegt in Schleswig-Holstein und Münster liegt in Nordrhein-Westfalen.

Also... Lass uns fliegen.