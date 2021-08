Microsoft Flight Simulator: Asobo Studio hübscht Deutschland, Österreich und Schweiz erst im September auf

HQ

Am Dienstag wollte uns Microsoft zum Auftakt ihrer Gamescom-Präsentation eine besondere Überraschung servieren. Asobo Studios plante, Microsoft Flight Simulator an diesem Tag mit dem World Update #6 zu verstehen, das die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz im Spiel aufpoliert und überarbeitet. Ziel dieser Updates ist es, Städte und Denkmäler, sowie territoriale Auffälligkeiten in der Region realistischer darzustellen, als es bislang der Fall war.

Neben der Integration von vier neuen Flughäfen und 100 anderen spannenden Punkten auf der Karte wollte Asobo Studio Erkundungstouren anbieten und auf Touristen-Hotspots aufmerksam machen. Das Update kann aber nicht rechtzeitig ausgeliefert werden, schreiben die Entwickler nun in einem Beitrag. Stattdessen müssen wir zwei Wochen länger warten (konkret bis zum 7. September), bis unsere schöne Heimat auch im Microsoft Flight Simulator ordentlich abgebildet wird.

Quelle: Eurogamer.