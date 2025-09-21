Microsoft Flight Simulator 2024 soll im November auf PS5 erscheinen

HQ

Exklusivtitel für Konsolen gehören für die Xbox schnell der Vergangenheit an. Wir haben bereits deutliche Anzeichen für diesen Wandel gesehen, da alles von Indiana Jones bis Forza Horizon in der Playstation-Bibliothek gelandet ist, was beweist, dass Microsoft voll und ganz auf seine neue Philosophie setzt – alles ist ein Xbox-Spiel.

Viele gingen davon aus, dass Halo das nächste Franchise sein würde, das sich durchkreuzen würde, zumal es technisch gesehen bereits in Helldivers II durch DLC-Inhalte erschienen ist. Aber neuen Berichten zufolge ist es tatsächlich Microsoft Flight Simulator 2024, der der nächste Titel sein wird, der auf Playstation 5 erscheint, wobei eine Veröffentlichung für November geplant ist.

Was genau diese Edition von der Xbox-Version unterscheidet, bleibt unklar, obwohl Optimierungen und Verbesserungen zu erwarten sind. Für Sammler stellt sich jedoch die größere Frage, ob es überhaupt eine physische Edition geben wird. Das Timing ist auch faszinierend, da das gemunkelte Veröffentlichungsfenster sowohl mit den Game Awards als auch mit einer möglichen neuen Playstation-Präsentation zusammenfällt – zwei sehr wahrscheinliche Phasen für eine offizielle Ankündigung.