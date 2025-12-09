Microsoft Flight Simulator 2024 (PlayStation 5)

HQ

Ich habe die Idee des Fliegens schon immer geliebt. In jedem Spiel, in dem ich die Chance bekomme, mich hinter die Steuerung eines luftgetragenen Objekts zu stellen, richte ich meine Schritte zuerst. Der Flughafen zum Beispiel ist in jedem GTA-ähnlichen Titel immer mein erstes Ziel, und ich würde so mutig sagen zu sagen, dass ich im Laufe der Jahre auch ziemlich gut im Fliegen in Spielen geworden bin. Als also bekannt wurde, dass Microsoft Flight Simulator (2020) erscheinen würde, war ich gleichermaßen glücklich und entsetzt. Glücklich, weil ich endlich die Gelegenheit hätte, in einem fast authentischen Erlebnis in die Luft zu steigen, und entsetzt, weil ich weder eine Plattform besaß noch vorhatte, für die der Simulator veröffentlicht wurde. PlayStation war das System, auf dem ich damals hauptsächlich gespielt habe, und obwohl ich später eine Switch bekam, half das nicht viel, da natürlich entweder PC oder Xbox unter Microsofts Schirmherrschaft in die Luft steigen mussten. Ich musste am Boden bleiben.

Natürlich werde ich nicht über die Ausgabe von 2020 sprechen, sondern über die Fortsetzung Microsoft Flight Simulator 2024 zu sprechen, aber angesichts des obigen Absatzes kann man meine Freude gut nachvollziehen, als Redakteur Mäki, nur wenige Stunden nachdem ich wieder ins Redaktionsteam zurückgekehrt war, die Frage stellte, wer die hochaktuelle PlayStation-5-Version rezensieren könnte. Endlich war es an der Zeit, meine Pilotenbrille aufzusetzen und meinen Platz hinter den Steuerungen einer ganzen Reihe echter (wenn auch simulierter) Flugmaschinen einzunehmen, um endlich herauszufinden, was mir all die Jahre entgangen war. Und mit diesem verträumten Rückblick heiße ich dich willkommen bei Microsoft Flight Simulator 2024.

Das ist seit ein paar Tagen mein Büro...

Das Erste, was mir auffällt, wenn ich mein neues Leben in den Clouds starte, ist, wie lange es tatsächlich dauert, Microsofts neue PS5-Version zu starten. Klar, ich verstehe, dass ein Spiel, das buchstäblich Ressourcen aus allen Ecken der Welt lädt, eine Weile braucht, um fertig zu sein, aber für jemanden, der sich an die blitzschnellen SSD-Wartezeiten der aktuellen Generation gewöhnt hat, ist es trotzdem eine Veränderung, bis ich über anderthalb Minuten warten muss, bevor ich anfangen kann. Sobald das Warten vorbei ist, ist es Zeit für mich, meinen eigenen Piloten mit einem ziemlich einfachen Charaktereditor nach Standardmaßstäben zu erstellen. Trotz meiner Bedenken, dass ein personalisierter Piloten-Avatar in einem First-Person-View-Simulator überhaupt notwendig ist, nehme ich die Aufgabe ernst und stelle einen Piloten zusammen, von dem ich mir vorstelle, dass er eine ältere Version meines GTA Online-Charakters ist und der in einem parallelen Universum den Weg des Verbrechens verlassen hat, um seinen (oder möglicherweise meinen) Traum Vollzeit zu verfolgen.

Selbst hier fällt mir jedoch auf, dass Microsofts Flugsimulator unter einigen Leistungsproblemen zu leiden scheint, da das Bild etwas ruckelig wird, während Microsofts Flugsimulator Schwierigkeiten hat, einfache Dinge wie die wenigen Hemden oder Frisuren zu laden, mit denen ich meinen alten Unruhestifter anziehen werde. Natürlich hat das wenig mit dem Spiel selbst zu tun, sodass ich ein paar Sekunden länger warten muss, bevor ich sehen kann, welche Energydrink-Marke einen der angebotenen Overalls auszeichnet, aber gleichzeitig finde ich es letztlich ein überflüssiges Element, das auch die technischen Erwartungen des restlichen Simulators herunterzieht. Ein Charakter-Ersteller ist hier natürlich kein notwendiger Bestandteil, aber wenn er enthalten sein soll, ist es meiner bescheidenen Meinung nach zumindest fehlerfrei.

Dieser Ex-Kriminelle hatte schließlich genug von der Bandenkriminalität in Los Santos und zog nach Bromma, um sich als Flugpilot umzuschulen.

Aber genug davon, denn nach ein paar Tastendrücken kann ich endlich hinter den Steuern eines kleinen Privatflugzeugs sitzen. Nach einem holprigen Start, bei dem das Spiel leider nicht die Anweisungen geladen hat, die mein Fluglehrer geben sollte, konnte ich endlich den Bromma-Flughafen unter mich nehmen und meine ersten stolpernden Schritte in Microsofts weltweiter Simulation machen. Und ja, es war magisch, aber auch viel schwieriger, als ich erwartet hatte. Im Nachhinein versteht es sich von selbst, dass Grand Theft Auto nicht mit Microsoft Flight Simulator vergleichbar ist, aber die Übermütigkeit, die ich während meiner Jahre im Luftraum von Los Santos aufgebaut hatte, war nun verschwunden und ich musste alles von Grund auf lernen. Zum Beispiel sollte die Nase des Flugzeugs nach oben geneigt sein, um die Geschwindigkeit zu regulieren, während zu viel Motorleistung in dieser Position meine Höhe viel zu hoch macht. Wenn du etwas über Flugzeuge weißt, hast du wahrscheinlich schon in diesem einen Satz einige Fehler entdeckt und kannst wahrscheinlich schließen, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon ich rede, aber ich würde entgegnen, dass ich lerne! Ständig! Und das ist eines der großartigen Dinge an Microsoft Flight Simulator: Ich habe das Gefühl, ständig neue Fähigkeiten darüber zu lernen, wie man Flugzeuge steuert – von grundlegendem Start und Landung bis hin zu aerodynamischen Lektionen, die ich in der Luft berücksichtigen kann. Es ist nicht immer einfach, aber vielleicht ist das der Grund, warum ich das Gefühl habe, in der Rolle zu wachsen, je mehr Zeit ich in der Luft verbringe.

Außerdem habe ich das Gefühl, dass Microsoft Flight Simulator 2024 mir gerade genug Informationen gibt, damit ich das Gefühl habe, die Herausforderungen bewältigen zu können, ohne dass das Spiel mich in großem Maße an die Hand nimmt. Die Anweisungen sind sogar recht spärlich und viel bleibt meinem langsam wachsenden Kontrollgefühl überlassen, Schritt für Schritt zu bewältigen. Im Grunde mag ich es, aber manchmal wird es tatsächlich etwas zu schwierig zu erkennen, was das Spiel von mir will, da die roboterähnlichen Stimmen oft eine Sprache verwenden, die sich für voll ausgebildete Piloten anfühlt und nicht für frisch geschlüpfte Scheinpiloten wie mich. Ein wesentlicher Teil der Ausbildung besteht jedoch darin, eine Reihe von Tastenkürzeln zur Steuerung des Flugzeugs zu erlernen, was etwas schade ist, wenn man bedenkt, wie detailliert die Cockpits von Flugmaschinen tatsächlich sind. Jede kleine Steuerung scheint dargestellt zu sein und kann bedient werden, aber ich bekomme nie eine Lektion darüber, welche Knöpfe und Hebel tatsächlich was bewirken. Soweit ich weiß, lassen sich die Informationen durchaus über verschiedene Checklisten lesen, die ich in meinem Anfängerzustand nicht verstehe, was bedeutet, dass ich trotz wiederholter Versuche nie mein Handwerk selbst beginnen konnte. Einerseits ist es natürlich befriedigend, dass ich relativ schnell in der Luft sein kann, aber gleichzeitig fühlt es sich immer so an, als würde ich einen wichtigen Teil des Erlebnisses verpassen, wenn ich nicht verschiedene Instrumente klicken und drehen darf, wie ich es mir bei echten Piloten vorstelle. Vor allem, wenn alles vor mir verfügbar ist und das Wissen über das "Wie" das Einzige ist, was fehlt.

Ein Anblick, von dem ich nie genug bekommen kann...

Sobald ich in der Luft bin, denke ich darüber jedoch nicht viel nach, denn es ist leicht, die Kritik zu verlieren, wenn ich nicht nur mein eigenes Flugzeug steuere, sondern auch tatsächlich über Stockholm, Göteborg, London, Sydney und andere bekannte und unbekannte Orte der Welt fliege. Echte Orte, die mir die Augen öffnen für das, was ich eigentlich schon wusste, an das ich mich aber trotzdem gut erinnere. Die Welt ist ein großer Ort. Und durch Microsofts Flugsimulator kann ich es geografisch vollständig von meinem Wohnzimmer aus erleben. Obwohl das Erlebnis ständig von Optimierungsproblemen durchdrungen ist, mit Texturen auf dem Boden, die häufig in mein Sichtfeld aufblitzen und wieder verschwinden, und ich gehofft hatte, dass solche Probleme behoben würden, da das Spiel bereits im letzten Jahr für PC und Xbox erschienen ist, ist es eine wahre Freude, über den Himmel zu reisen und auf unsere tatsächlichen Landschaften zu blicken, die sich in all ihrer Pracht entfalten. Ich habe gelegentlich Probleme mit der Bildaktualisierung und hätte mir gewünscht, dass die Frequenz auf 60 fps erhöht wird. Das ist viel verlangt von einem Spiel mit der Welt als Bühne, aber wenn ein so großer Teil des Erlebnisses darauf basiert, auf die Aussicht zu blicken, hätte das ein bisschen extra beigetragen, wenn alles besser fließen würde als jetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Optik etwas veraltet wirkt und nicht immer so schön und scharf, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Technische Schwächen sind vorhanden und verringern die Berechtigung leider etwas, aber für mich ist es leicht, das zu ignorieren, wenn ich in der Pilotenrolle lebe.

Spät an einem Dezemberabend in einem Vorort nördlich von Stockholm landete ich auf dem Dach meiner alten Grundschule. Die Details auf Bodenniveau sind nicht besonders beeindruckend, aber ich schätze es, dass es tatsächlich etwas ist, das man machen kann!

Sie haben auch gute Arbeit geleistet, die brillante Technologie des DualSense-Controllers zu nutzen, sowohl was den Widerstand der Trigger beim Korrektur des Seitenruders betrifft, als auch die Vibrationen, und der eingebaute Lautsprecher wird ausgiebig und befriedigend genutzt. Ich freue mich, dass ich über die Möglichkeiten nachgedacht habe, mit der PS5-Hardware noch mehr Immersion zu schaffen, und es fällt mir leicht, mit der Idee eines möglichen PSVR2-Updates irgendwann in der Zukunft zu träumen und zu spielen. Die Vorstellung, mit einer einfachen Bewegung des Nackens ganz entspannt durch die Windschutzscheibe schauen und die Welt darunter zu sehen, könnte wirklich Wunder für die Immersion bewirken – genauso wie in Gran Turismo 7. Außerdem hätte der nervige, mit dem Analogstick gesteuerte Mauszeiger im Cockpit durch ein bewegungsempfindliches Steuerungsschema ersetzt werden können, das die Entwickler sogar dazu motiviert hätte, mir beizubringen, wie man meine Flugmaschine manuell startet, und mich komplett in meine Umgebung eintauchen lassen. Und das wäre nicht gut für meinen richtigen Job, mein Studium oder mein Sozialleben gewesen, denn ich hätte mein digitales Flugzeug wahrscheinlich nie wieder verlassen.