Microsoft Flight Simulator 2024 ist "kein Spiel"

Asobo und Xbox Game Studios kündigten Microsoft Flight Simulator 2024 während des Xbox Games Showcase Anfang des Monats an, was ziemlich genau das ist, wonach es sich anhört; ein neues Spiel in der langjährigen Serie, die tatsächlich 1982 ihr Debüt feierte.

Dieses Mal können wir uns nicht nur darauf freuen, verschiedene Flugzeuge zu fliegen, sondern auch Missionen wie "Such- und Rettungseinsätze, Helikopter-Frachttransporte, Ambulanzflugzeuge, Erntebestäubung, Bergrettung" und vieles mehr (sogar Brandbekämpfung aus der Luft). Während der FlightSimExpo 2023, die am vergangenen Wochenende in Houston stattfand, hatten Asobo und Microsoft eine ausführliche Präsentation über das Spiel, die Sie sich hier ansehen können.

Der Regisseur Jörg Neumann erklärte unter anderem, dass es sich nicht um typische Videospielmissionen handeln wird, sondern in erster Linie um einen Simulator und nicht um ein Spiel:

"Wir haben eine Reihe von Dingen abgefragt, und die eine Sache von allen [verschiedenen Arten von Spielern] war, dass die Leute mehr Dinge tun wollten. Wir sagten: 'Okay, cool, fair genug, lasst uns solche Dinge machen.' Aber wir sind kein Spiel. Wir machen also überhaupt keine spielartigen Missionen. Was wir tun, sind genaue Luftfahrtaktivitäten. Wir arbeiten mit vielen Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die diese Dinge tun. Die sich um die Brandbekämpfung kümmern, die Such- und Rettungsaktionen durchführen."

Wir können uns dieses Mal auch auf einen viel besseren Client freuen, der nur ein Minimum von dem installiert, was Sie tatsächlich zum Spielen des Spiels benötigen. Dadurch wird das Spiel nicht nur überschaubarer, sondern auch die Installations- und Ladezeiten verkürzt. Wir haben auch Informationen über die gesamten geplanten Jahreszeiten und extreme Wetterereignisse wie Tornados erhalten.

Unten sind die neuesten Screenshots von Microsoft Flight Simulator 2024, das nächstes Jahr für PC und Xbox Series S/X erscheint.

