Microsoft Flight Simulator 2024 bekommt ein offiziell lizenziertes Airbus-Cockpit

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Microsoft Flight Simulator 2024 wird für Hardcore-Sim-Fans noch besser werden, denn laut Windows Central kommt jetzt ein offiziell lizenziertes Airbus-Cockpit.

Das Cockpit des Trak Racer Airbus TR550 wurde auf der jüngsten Sim Racing Expo gezeigt. Es ist ein offiziell lizenziertes Produkt, das Designelemente von Airbus inspiriert. Du brauchst keinen ganzen Raum, um es einzurichten, während du trotzdem deine dedizierten Flightsticks und zusätzliches Zubehör unterbringen kannst, das du mit Microsoft Flight Simulator 2024 verwenden möchtest. Er ist nicht klappbar, aber der Sitz kann abgenommen werden, wenn man etwas mehr Platz braucht, wenn man ihn nicht benutzt.

"Der TR550 ist ein spezielles Flugsimulationsgerät, das darauf ausgelegt ist, die Sitzposition, Seitenstabgeometrie und immersive Umgebung eines modernen Airbus-Flugdecks nachzubilden. Kein Gaming-Stuhl mit Joystick. Das Original – so nah wie möglich, ohne über das Rollfeld zu laufen."

Alle Halterungen sind vollständig verstellbar, einschließlich der Pedale, sodass virtuelle Piloten die volle Freiheit haben, ein Setup zu bauen, das genau so funktioniert, wie sie es wollen. Es ist nicht billig, aber es könnte sich lohnen, wenn du dein Microsoft Flight Simulator-Erlebnis auf die nächste Stufe heben möchtest.

Der Preis beträgt 1.028 € (in den USA 1.198 US-Dollar). Vorbestellungen sind geöffnet, und der Versand wird für Oktober erwartet.