Microsoft feiert "monumentalen" PC-Verkaufsstart von Halo: Reach

Halo: Reach wurde ganz frisch in die Halo: The Master Chief Collection aufgenommen und steht darüber hinaus endlich auf dem PC bereit. Microsoft misst dem Verkaufsstart der PC-Version einen "bedeutenden" Wert bei, da allein in der ersten Woche fast drei Millionen Spieler auf Xbox One und PC auf die Master Chief Collection zugegriffen haben sollen. Halo: Reach ist deshalb neuerdings das Spiel der Xbox Game Studios, das auf Steam im Veröffentlichungszeitraum die meisten Käufer anlocken konnte. Unsere Gedanken zur Rückkehr von Halo: Reach könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

