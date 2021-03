Microsoft feiert Indie-Spiele kommende Woche mit eigenem Showcase

You're watching Werben

Kaum haben wir die Nachwehen der Zenimax-Akquise überwunden, erwartet uns bereits ein weiteres Xbox-Event. Kommenden Freitag, dem 26. März , wird Microsoft in Zusammenarbeit mit Amazon einen groß angelegten "[email protected]" übertragen. Das Unternehmen aktiviert auf Twitch verschiedene Kanäle, um angeblich über 100 Indie-Spiele zu präsentieren. Wie genau die Übertragung aussieht, lassen sie uns nicht wissen, aber es soll exklusives Gameplay und Trailer zu mindestens 25 Games geben. Darunter befinden sich Titel, wie Stalker 2, Second Extinction und The Ascent. Der Termin zum Eintragen in den Kalender: 17:00 Uhr, am 26. März auf Twitch.

Quelle: Microsoft.