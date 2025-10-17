Microsoft feiert Halloween mit dem jährlichen Xbox Shocktober Sale

HQ

Es ist an der Zeit, sich mit Videospielen einzudecken, denn Microsoft hat jetzt den jährlichen Xbox Shocktober Sale gestartet. Es gibt über 200 reduzierte Titel und DLCs, so dass die Chancen ziemlich gut stehen, dass Sie etwas finden, das Ihnen gefällt, und einige davon sind sogar ziemlich neu, so dass es eine großartige Gelegenheit ist, ein paar Schnäppchen für einen regnerischen Herbsttag zu finden.

Wir haben für Sie zehn gute Vorschläge ausgewählt, die wir für wirklich tolle Angebote halten und die bis zum 2. November rabattiert sind:



Alan Wake 2 - -70% (£14.99 / €17.99)



Dead Island 2 Ultimate Edition - 75% Rabatt (£14.49 / €17,49)

Devil May Cry 5 Special Edition - 60% Rabatt (£13.99 / €15,99)

Dredge - 50% Rabatt (£10.99 / €12,49)



Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition - 67% Rabatt (£21.77 / €26,39)

Ghostbusters: Das Videospiel Remastered - 67% Rabatt (£8.24 / €9,89)



Ghosts 'n Goblins Resurrection - 65% Rabatt (£8.74 / €10,49)



Little Goody Two Schuhe - 50% Rabatt (£7.49 / €9,99)



Resident Evil 4 - 50% Rabatt (£16.49 / €19,99)



The Quarry Deluxe Edition - 85% Rabatt (£11.24 / €12,74)



Schaut auf der Shocktober-Verkaufsseite vorbei, um die Auswahl der angebotenen Spiele zu durchstöbern, und bitte teilt die guten Ergebnisse mit euren Gamereactor-Lesern in unserem Kommentarbereich unten. Teilen ist, wie immer, fürsorglich!