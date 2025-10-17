Microsoft feiert Halloween mit dem jährlichen Xbox Shocktober Sale
Es ist wieder einmal an der Zeit, sich mit großartigen Spielen für weniger Geld einzudecken, und wie Sie sich vorstellen können, haben die meisten von ihnen ein etwas dunkleres Thema.
Es ist an der Zeit, sich mit Videospielen einzudecken, denn Microsoft hat jetzt den jährlichen Xbox Shocktober Sale gestartet. Es gibt über 200 reduzierte Titel und DLCs, so dass die Chancen ziemlich gut stehen, dass Sie etwas finden, das Ihnen gefällt, und einige davon sind sogar ziemlich neu, so dass es eine großartige Gelegenheit ist, ein paar Schnäppchen für einen regnerischen Herbsttag zu finden.
Wir haben für Sie zehn gute Vorschläge ausgewählt, die wir für wirklich tolle Angebote halten und die bis zum 2. November rabattiert sind:
Schaut auf der Shocktober-Verkaufsseite vorbei, um die Auswahl der angebotenen Spiele zu durchstöbern, und bitte teilt die guten Ergebnisse mit euren Gamereactor-Lesern in unserem Kommentarbereich unten. Teilen ist, wie immer, fürsorglich!