Microsoft: "Es macht null geschäftlichen Sinn, Call of Duty von PlayStation zu nehmen"

Rima Alaily, die Corporate Vice President der Competition Law Group von Microsoft, hat erklärt, dass das Entfernen von Call of Duty von PlayStation in der Zukunft (wenn Microsoft am Ende Activision Blizzard kaufen würde) eine schlechte Geschäftsentscheidung wäre. Während sie mit Axios darüber sprach, sagte sie: "Es macht keinen geschäftlichen Sinn, Call of Duty von PlayStation zu nehmen."

Alaily erklärte weiter, dass das Call of Duty-Franchise eine große Spielerbasis auf PlayStation hat und es keinen Sinn machen würde, sie aus dem Spiel auszuschließen. Der Grund dafür ist, dass plattformübergreifendes Spielen und Cross-Progression immer beliebter werden, was bedeutet, dass die Beschränkung des Spiels auf nur eine Plattform für den Gesamterfolg des Spiels nicht von Vorteil wäre.

Alailys Kommentare deuten darauf hin, dass Microsoft sich darauf konzentriert, die Spielerbasis zu erweitern und sicherzustellen, dass das Spiel für so viele Menschen wie möglich verfügbar ist, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen.

Danke GamingBolt