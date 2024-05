Microsoft erwägt, den Preis für Game Pass Ultimate (erneut) zu erhöhen

HQ

Es ist schwer, die Entscheidungen zu verstehen, die auf höchster Ebene bei Microsoft und Xbox getroffen werden. Die Entlassung von 1.900 Mitarbeitern von Activision Blizzard Anfang dieses Jahres, gefolgt von der Schließung von vier Studios in dieser Woche und jetzt auch im Prozess der Verkleinerung von Zenimax (und sicherlich weiteren Schließungen). Eine entmutigende Situation, von der jeder Spieler weiß, dass sie weder für die Xbox-Plattform noch für die Branche im Allgemeinen gut ist.

Und wenn Tom Warrens neuer Bericht in The Verge bestätigt wird, wird die öffentliche Unterstützung für Xbox noch mehr leiden. Xbox erwägt Berichten zufolge , den Preis für die Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft erneut zu erhöhen. Warren betont, dass dies vorerst nur Überlegungen sind, aber die Entscheidung könnte in Abhängigkeit von den Plänen für den Start des nächsten Call of Duty getroffen werden, das Gerüchten zufolge das spezielle Event sein soll, das im Juni nach dem Xbox Games Showcase stattfinden wird.

Anscheinend ist die interne Debatte, ob Call of Duty - eine Serie mit Produktionskosten von mehreren Millionen Dollar - als Unternehmen als Unternehmen lebensfähig ist, um es im Game Pass zu starten. "Meines Wissens ist dies eine Debatte, die intern schon seit geraumer Zeit geführt wird, wobei einige befürchten, dass die Einnahmen, die Call of Duty normalerweise für Activision Blizzard generiert, durch den Game Pass aufgezehrt werden."

Es scheint, dass Game Pass derzeit nicht genug Gewinn erwirtschaftet, um die Kosten von Call of Duty auszugleichen, und dass Xbox sich in einer schwierigen Position befindet, die sie selbst verursacht hat. Wir werden vielleicht nächsten Monat mehr wissen, wenn die Events in Los Angeles beginnen, aber eines ist klar: Bei Xbox muss sich etwas ändern.