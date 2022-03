Microsoft ermutigt Besitzer einer Xbox Series dazu, den Energiesparmodus ihrer Konsole zu verwenden

HQ

Microsoft hat schon vor einigen Jahren angekündigt, bis 2030 ein klimafreundliches Unternehmen werden zu wollen. Aus diesem Grund hob der Konzern vor wenigen Tagen noch einmal einige Initiativen hervor, die dem Erreichen der selbstgesteckten Ziele zuträglich sind.

Die Firma erinnert daran, dass die Produktverpackungen von Xbox-Produkten und -Zubehör in OECD-Ländern bereits heute zu 100 Prozent recycelbar seien und dass die Controller, die aus dem Xbox Design Labs stammen, mindestens 25 Prozent PCR-Material aufweisen. Microsoft ist beim Material der Xbox-Geschenkgutscheinkarten von Plastik auf Karton umgestiegen, was wohl jedes Jahr 500 Tonnen an Plastikmüll einspart.

Xbox-Besitzer werden dazu ermutigt, den Energiesparmodus ihrer Konsole zu verwenden. Laut Microsoft führen die jüngsten Aktualisierungen im Energiesparmodus dazu, dass die Xbox Series ungefähr 20-mal weniger Strom verbraucht als im Standby-Modus. Die Konsole installiert im Ruhemodus auch Updates.