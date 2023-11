Microsoft erklärt, wie KI Spieleentwicklern helfen kann

HQ

Heutzutage wird viel über KI gesprochen, da die Technologie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Die Tatsache, dass es in der Spieleentwicklung implementiert wird (viel mehr als es bereits ist), ist wahrscheinlich etwas, das die meisten Leute erwarten, aber wie genau wird es verwendet?

Tim Stuart, Chief Financial Officer von Xbox, hat nun in einem TechRaptor-Interview einige Beispiele dafür geteilt und sagt, dass dies zu einem reibungsloseren Arbeitsablauf, besseren Übersetzungen und weniger Fehlern führen könnte:

"Auf der Entwicklerseite denkt man an die Millionen und Abermillionen von Dollar, die in einem Spiel für die Lokalisierung und das Skript ausgegeben werden, wie man sich die Spieler vorstellt, die sich von Punkt A nach Punkt B bewegen, und man hat Dialoge von Nicht-Spieler-Charakteren.

KI kann sich um all das kümmern. Du sagst jetzt: "Ich brauche den Spieler, um von A nach B zu kommen", und anstatt Tausende von Zeilen Skript oder Code schreiben zu müssen, lässt du dich einfach von der KI von A nach B bringen. Dinge wie Lokalisierung und das Einfügen von Dingen in neue Sprachen.

Wenn wir an das Testen von Spielen denken, können eine Million KI-Bots durch ein Level von Minecraft laufen und herausfinden, wo die Spieler stecken bleiben, wo sie Geld ausgeben und wie sie über das Level denken. Das ist also -Wortspiel beabsichtigt- bahnbrechend für den Entwickler."

Microsoft ist eines der Unternehmen, das am meisten in KI investiert hat, aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir dramatische Veränderungen in der Spieleentwicklung sehen.