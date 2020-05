Microsoft erinnert an Inside-Xbox-Stream am 7. Mai

You watching Werben

Am Donnerstagabend um 17:00 Uhr wird uns Microsoft eine neue Episode von „Inside Xbox" vorstellen, so nennen sie ihr Präsentationsformat, das als Livestream ins Internet übertragen wird. Letzte Woche haben wir erfahren, dass diese Show neben vielen anderen Aktivitäten als E3-Ersatz im Zuge einer Kampagne mit dem Markennamen „Summer Game Fest" zusammengefasst wird - betreut vom Game-Awards-Moderator Geoff Keighley. Heute wiederum stellt uns Microsoft ein eigenes Branding vor, das unter dem Titel „Xbox 20/20" läuft.

Hinter dem hinderlichen Namen versteckt sich der Wunsch Microsofts, einmal im Monat über die Xbox Series X, den Xbox Game Pass, kommende Projekte der Xbox Game Studios und natürlich Project xCloud zu sprechen. Um das Namenschaos endlich hinter uns zu lassen, fassen wir noch einmal zusammen, was wir bereits wissen: Am Donnerstag präsentiert Microsoft Inhalte von externen Partnerstudios. Das Unternehmen verspricht Gameplay, Trailer und Vorschauen zu Next-Gen-Spielen. Ubisoft ist mit Assassin's Creed Valhalla am Start, das wird unsere erste Gelegenheit sein, den Titel in Aktion zu sehen.

Ein weiterer Punkt wird das Thema „Smart Delivery" sein - Microsofts Käufergarantie. Ausgewählte Titel, die Smart Delivery unterstützen, werden Xbox-One-Spieler automatisch und kostenlos auch auf der kommenden Xbox Series X spielen können. Microsoft will garantieren, dass die Titel alle Vorzüge der nächsten Konsole nutzen, deshalb solltet ihr die Woche mit weiteren, sehr technischen Details rechnen.

Wer Informationen zur Xbox Series X und den kommenden Projekten der Xbox Game Studios haben möchte, der wird sich auf den Juli gedulden müssen. Das nächste Halo-Kapitel (Halo Infinite) wird dort, neben weiteren Überraschungen und First-Party-Neuankündigungen, präsentiert werden, verspricht der Publisher auf Xbox Wire. Zuschauen könnt ihr auf den sozialen Kanälen von Microsoft - auf Mixer, Twitch, Youtube, Twitter und Facebook.