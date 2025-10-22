Microsoft erhöht Berichten zufolge die Xbox-Entwicklungskits auf 2000 US-Dollar

HQ

Wenn man sich die jüngste Erhöhung der Xbox Series X-Konsole um 50 US-Dollar oder die Preiserhöhungen für den Xbox Game Pass anschaut und denkt, dass sie etwas hoch sind, müssen Kreative, die Spiele für Xbox entwickeln wollen, jetzt laut einem neuen Bericht eine Prämie von 500 US-Dollar für ein Dev-Kit zahlen.

Dieser Bericht stammt von The Verge, das angibt, dass eine E-Mail von Xbox an seine Entwickler gesendet wurde. In dieser E-Mail heißt es angeblich , dass "die Anpassung die makroökonomischen Entwicklungen widerspiegelt... Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige Tools und Unterstützung für Ihre Entwicklungsbemühungen zur Verfügung zu stellen." Diese Preiserhöhung wird voraussichtlich sofort in den USA, der EU und anderswo erfolgen.

Früher waren Xbox-Entwicklungskits mit 1500 US-Dollar deutlich teurer als die Consumer-Konsolen, aber mit einem Anstieg von 33 % ist der Pool der Entwickler, die sich diese Kits leisten können, nur ein gutes Stück kleiner geworden. Da Xbox-Fans den Preiserhöhungen auf breiter Front weiterhin kritisch gegenüberstehen, sind wir sicher, dass dies bei den entschiedensten Kritikern der Plattform nicht gut ankommen wird.