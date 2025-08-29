Microsoft entlässt Mitarbeiter nach internen Protesten wegen Israel-Verbindungen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Microsoft hat eine kleine Gruppe von Mitarbeitern entlassen, die in seinen Büros gegen die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens zu Israel protestiert hatten, teilte die Protestgruppe No Azure for Apartheid am Mittwoch in einer Erklärung mit.

No Azure for Apartheid hatte das Unternehmen aufgefordert, seine Verbindungen zu Israel abzubrechen. "Wir sind hier, weil Microsoft Israel weiterhin mit den Werkzeugen versorgt, die es braucht, um Völkermord zu begehen, während es seine eigenen Mitarbeiter über diese Realität in die Irre führt."

Einige Arbeiter hatten Anfang der Woche das Büro des Präsidenten besetzt, während andere vor dem Hauptsitz kampierten und ein Ende der Verträge mit Azure-Cloud-Diensten forderten. In der Zwischenzeit teilte das Unternehmen mit, dass es "erhebliche Sicherheitsbedenken hervorgerufen" habe.

Die Kündigungen folgen auf eine breitere Kritik, nachdem Berichte enthüllt hatten, dass Microsoft-Technologie von israelischen Überwachungsbehörden verwendet wurde. Gleichzeitig tragen die Proteste zu wachsenden Unruhen innerhalb der US-Unternehmen bei, die wegen ihrer Rolle im Gaza-Konflikt unter Druck stehen.