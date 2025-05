Microsoft entlässt 6.000 Mitarbeiter in der größten Runde des Stellenabbaus seit 2023

HQ

Es ist immer eine entmutigende Sache, Entlassungen in der Industrie melden zu müssen, aber selten sind sie so verheerend wie wenn sie von einem Giganten wie Microsoft vorgenommen werden. Es ist uns noch frisch in Erinnerung, wie das Unternehmen im Jahr 2023 10.000 Mitarbeiter in den verschiedenen Geschäftsbereichen entlassen hat. Seither gab es weitere Umstrukturierungen, aber noch nie in diesem Ausmaß, bis heute.

The Verge hat eine neue Entlassungsrunde in Satya Nadellas Unternehmen gemeldet, von der 6.000 Arbeiter betroffen sein werden. Obwohl die Auswirkungen dieser Entlassungsrunde noch nicht klar sind, wird erwartet, dass sie verschiedene Microsoft-Abteilungen und -Tochtergesellschaften betreffen wird, insbesondere LinkedIn. Am 30. April deutete Microsoft-CFO Amy Hood bereits an, dass es eine gewisse Anpassung geben würde, obwohl wir uns nicht vorstellen konnten, dass es in dieser Größenordnung sein würde.

"Wir setzen weiterhin die organisatorischen Veränderungen um, die notwendig sind, um das Unternehmen besser für den Erfolg in einem dynamischen Markt zu positionieren", sagt Microsoft-Sprecher Pete Wootton.

Im Jahr 2024 gingen allein bei Microsoft im Bereich Xbox-Gaming mehr als 2.500 Arbeitsplätze verloren, ebenso wie die Schließung mehrerer Entwicklungsstudios. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr ein neues Leistungsbewertungsmodell für die Mitarbeiter des Unternehmens eingeführt, das bereits mehrere hundert Arbeitsplätze gefordert hat.