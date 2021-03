Microsoft entfernt Multiplayer-Paywall von Free-to-Play-Games für Xbox-Insider

You're watching Werben

Sony und Microsoft mussten im Laufe der Jahre viel Kritik einstecken, weil sie Nutzer dafür zahlen lassen, wenn diese auf verschiedene Online-Funktionen zugreifen wollen. Das hat sich mittlerweile etwas geändert, jedoch nicht in allen Bereichen. Bei Microsoft müsst ihr immer noch bezahlen, selbst wenn ihr auf "kostenlose" Free-to-Play-Titel zugreifen wollt.

Doch nach dem gescheiterten Versuch, Xbox Live Gold via Preisanstieg unattraktiver zu machen, bestätigte Microsoft, dass sie die Paywall für solche Games in Zukunft entfernen werden. Ab sofort ist das für einen kleinen Teil der Nutzer bereits möglich, denn das Unternehmen hat die Online-Berechtigungen von Beta-Testern ausgeweitet.

Berechtigte Nutzer brauchen aktuell kein Xbox Live Gold mehr, um Free-to-Play-Spiele online zu spielen, in Xbox-Communities nach Spielergruppen zu suchen oder um die Party-Chat-Funktion zu nutzen. Wann diese Änderungen öffentlich sind, sprich für alle verfügbar werden, bleibt abzuwarten. In der Regel dauert es ein bis zwei Monate, bis eine solche Funktion in das Insider-Programm aufgenommen wurde und anschließend veröffentlicht wird.