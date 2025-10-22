Microsoft: "Die nächste Xbox wird ein sehr hochwertiges, sehr hochwertiges, kuratiertes Erlebnis sein"

HQ

In letzter Zeit hat Microsoft mehrfach kommentiert, dass sie eine neue Xbox in Arbeit haben. Wir haben keine offiziellen Details dazu, aber Anfang 2024 sagte Xbox-Chefin Sarah Bond, dass wir uns auf "den größten technischen Sprung, den Sie je gesehen haben" freuen können.

Das hat natürlich zu lebhaften Diskussionen geführt, aber in den letzten Tagen sind Leaks aufgetaucht, die sie zu bestätigen scheinen, und zwei unabhängige Hardware-Insider behaupten, dass sie deutlich leistungsfähiger sein wird als die PlayStation 6. Jetzt hat Sarah Bond selbst wieder Öl ins Feuer gegossen und bekräftigt, dass wir uns auf wirklich leistungsstarke Hardware für anspruchsvolle Gamer freuen können, und scheint sogar eine Art Hybridlösung zwischen PC und Konsole anzudeuten.

In einem Interview mit Mashable erklärt sie:

"Ich kann Ihnen sagen, dass Sie Recht haben, dass die Next-Gen-Konsole ein sehr hochwertiges, sehr hochwertiges, kuratiertes Erlebnis sein wird. Man fängt an, etwas von dem zu sehen, was wir in diesem Handheld haben, aber ich möchte nicht alles verraten."

Jeder, der das kürzlich gestartete ROG Xbox Ally X verwendet hat, weiß, dass Sie mit einem Knopfdruck zwischen dem, was wie die Xbox-Oberfläche aussieht - wo Sie alle Ihre Spiele mit Analogsticks und Tasten verwalten können - und normalem Windows wechseln können. Dies würde es ermöglichen, Spiele auch im Epic Games Store, auf Steam oder anderswo zu kaufen (warum nicht dort, wo es am billigsten ist?), und sie dann zu spielen.

Dieser Ansatz könnte zu einer überlegenen Bibliothek führen, da derzeit fast alles für den PC verfügbar ist, und würde die Hardware relativ unabhängig von Verkäufen machen, da das PC-Format so widerstandsfähig ist, wie es nur geht (und wer dies möchte, kann die Xbox unter anderem nur für Steam-Spiele verwenden).

Aber wenn du es willst, kostet es natürlich ein hübsches Sümmchen. Erwarten Sie, dass die nächste Generation von Xbox ziemlich teuer sein wird, aber es scheint, dass sie neben der hohen Leistung viele einzigartige Tricks und Funktionen haben wird, die hoffentlich den Preis rechtfertigen werden.