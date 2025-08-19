Microsoft deutet günstigere Xbox Cloud Gaming-Option an

HQ

Xbox könnte versuchen, seinen Cloud-Vorstoß mit einer günstigeren Variante von Xbox Cloud Gaming zu erweitern. Dies enthüllte Microsoft-Manager Jason Ronald in einem Podcast, in dem er über die Zukunft des Dienstes sprach.

Derzeit können nur Abonnenten der Game Pass Ultimate-Stufe für 20 US-Dollar pro Monat Spiele über die Cloud streamen. Ronald deutete jedoch an, dass das Unternehmen ein zugänglicheres Level für Spieler in Betracht zieht, die nicht für das volle Ultimate-Paket bezahlen möchten.

"Eines der Dinge, die wir sehen, ist, dass es viele Spieler gibt, die Game Pass Ultimate nutzen, um auf die Cloud zuzugreifen, sei es in erster Linie oder als zusätzliche Möglichkeit, unterwegs zu spielen. Ich denke, für uns eröffnet es wirklich die Möglichkeit, es viel erschwinglicher und für die Spieler zugänglicher zu machen. Sei es in neue Regionen oder neue Wege, um tatsächlich auf die Xbox-Cloud zuzugreifen", erklärte Ronald.

Microsoft hat bereits die Idee eines dedizierten Cloud-Abonnements untersucht, das möglicherweise durch Werbung unterstützt wird - etwas, das das Unternehmen jetzt möglicherweise noch einmal überdenkt. In der Zwischenzeit hat Xbox kürzlich Cloud Gaming über die Game Pass-Bibliothek hinaus erweitert und ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen gekauften Titel zu streamen, solange sie Ultimate abonnieren.

Es gab auch Pläne, Spiele direkt über die Xbox-App für Android mit integriertem Cloud-Streaming zu verkaufen, aber diese Ambitionen wurden aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten auf Eis gelegt. Dennoch ist klar, dass Microsoft die Xbox Cloud als zentralen Bestandteil seiner Zukunftsstrategie betrachtet - und eine wallet-freundlichere Stufe könnte vor der Tür stehen.

Würden Sie einen dedizierten Xbox Cloud-Dienst abonnieren?