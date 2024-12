Microsoft-CEO: "Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein"

HQ

Es war interessant, die Entwicklung von Microsoft als Plattforminhaber im Jahr 2024 zu verfolgen, bei der das Unternehmen vollständig von der Produktion exklusiver Spiele abgekommen ist und seine Plattform attraktiver gemacht hat.

Während viele Menschen online unsicher sind, ob dies ein kluger Schachzug für die Zukunft ist, scheint Microsoft ziemlich zuversichtlich zu sein. Ihre Strategie ist derzeit ein bisschen chaotisch, da einige Spiele exklusiv sind, andere für eine Weile und andere überhaupt nicht. Aber eines scheint sicher zu sein; Xbox wird plattformübergreifend.

Microsoft-CEO Satya Nadella sagte kürzlich auf der Jahreshauptversammlung von Microsoft:

"Und so sagten wir: Lasst uns die Freude am Spielen überall hin mitnehmen. Und deshalb geht es auch bei diesen Anzeigen mit Xbox now, in denen wir neu definieren, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein, darum, Xbox auf all Ihren Geräten genießen zu können. Unsere Strategie mit Activision-Inhalten ist jetzt also in vollem Gange. Wir sind fantastisch über die Fortschritte, die wir gemacht haben. Und was noch wichtiger ist, ich denke, dass wir als Unternehmen langfristig das Beste aus KI-, Cloud-, Konsolen- und PC-Innovationen einbringen können, um die besten Spiele zu entwickeln, die von Gamern überall genossen werden können."

Das klingt nicht nach einem Mann, der Halo und Gears of War auf nur einer Plattform halten will, oder?