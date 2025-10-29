Microsoft-CEO Satya Nadella teilt seine Vision für die nächste Xbox

HQ

Es fühlt sich so an, als hätten wir in letzter Zeit jeden Tag Grund gehabt, über die nächste Xbox-Konsole zu schreiben. Wenn es keine großen Leaks sind, dann sind es Insider, die Dinge bestätigen, oder Microsoft selbst, die etwas andeuten. Und die heutigen Nachrichten fallen in die letztere Kategorie.

In einem Interview mit TBPN spricht Microsoft-Chef Satya Nadella ein wenig über die kommende Konsole, und genau wie verschiedene Leaks, Insider und andere Microsoft-Führungskräfte angedeutet haben, scheint es sich um eine Art Hybridlösung zwischen einem PC und einer Xbox zu handeln:

"Auch systemseitig, auf der Konsole und am PC wollen wir innovative Arbeit leisten. Weißt du, es ist irgendwie lustig, dass die Leute denken, dass Konsole und PC zwei verschiedene Dinge sind. Wir haben die Konsole gebaut, weil wir einen besseren PC bauen wollten, der dann auch für Spiele geeignet ist. Und so möchte ich einige dieser konventionellen Weisheiten wieder aufgreifen."

Es hört sich auf jeden Fall so an, als würde Nadella über eine Art Verflechtung der Formate sprechen, was verdächtig ähnlich klingt wie der Bericht, über den wir gestern geschrieben haben, in dem es heißt, dass die nächste Xbox-Konsole in der Lage sein wird, sowohl als Konsole als auch als PC zu fungieren, je nachdem, wie man es möchte. Nadella teilte auch einige Informationen über seine Ansichten zu Konsolen mit:

"Aber am Ende des Tages bietet die Konsole ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Es bietet eine Leistung, die ihresgleichen sucht und das System vorantreibt. Ich freue mich also sehr auf die nächste Konsole, das nächste PC-Gaming, aber vor allem muss das Geschäftsmodell der Spiele so gestaltet sein, dass wir vielleicht auch einige neue interaktive Medien erfinden müssen. "

Abschließend stimmte er dem zu, was der Chef von Xbox Game Content und Studios, Matt Booty, neulich sagte, nämlich dass nicht andere Konsolen die größte Konkurrenz an der Gaming-Front sind - sondern Dienste wie TikTok:

"Denn schließlich besteht die Konkurrenz des Gamings nicht aus anderen Spielen. Die Konkurrenz in der Gaming-Branche sind Kurzvideos."

Wie interpretieren Sie Nadellas Aussagen über die nächste Generation der Xbox?