Microsoft bringt das Xbox-360-Dashboard auf Xbox.com zurück

HQ

Die erste Xbox wird am 15. November 2021 20 Jahre alt und Microsoft hat verschiedene Aktionen geplant, um an dieses Jubiläum zu erinnern. Nun wurde eine weitere Initiative ins Leben gerufen, die Fans des Nachfolgemodells Xbox 360 nostalgisch stimmen soll. Auf Xbox.com entdecken Nutzer seit gestern das klassische Dashboard-Design der Konsole, das bei der Einführung der Xbox 360 im November 2005 verwendet wurde. Die übereinandergelegten Menüstrukturen blieben der Konsole bis 2008 treu, als Microsoft die Nutzererfahrung mit einem frühen Kachelmenü (das sie in Teilen noch immer verwenden) auffrischte.