Microsoft bietet viele kostenlose Vergünstigungen für Game Pass-Abonnenten

Wie Sie wissen, enthält Game Pass alle neuen Spieleveröffentlichungen von Microsoft, aber auch einige neue Titel von Drittentwicklern und -herausgebern sowie viele ältere Spiele. Heute ist Free-to-Play jedoch mit mehreren gigantischen Titeln beliebter denn je – und diese lassen sich nur schwer kostenlos verschenken, weil sie kostenlos sind.

Microsoft investiert daher jetzt in Free-to-Play mit sogenannten Perks für alle Game Pass Ultimate und PC Game Pass Abonnenten. Ab dieser Woche ist dies in Ihrem Abonnement enthalten:

Heroes of the Storm (PC) - Verknüpfen Sie Ihr Battle.net Konto

In diesem Reich zwischen den Reichen ist alles möglich – spielt und schaltet 30 Helden aus allen Universen von Blizzard Entertainment frei, während wir euch im Nexus willkommen heißen!

Naraka: Bladepoint (Cloud, Xbox und PC) - Melden Sie sich mit Ihrem Xbox-Profil an

Schalte alle Helden, exklusive Xbox-Kopfbedeckungen und das Phönix-Prinzessinnen-Paket (Justina Gu) frei.

Smite 2 (Xbox und PC) - Verknüpfen Sie Ihr Konto

Schalte mit dem Smite 2 Welcome Pack den exklusiven High Velocity Hecate-Skin, 5 Götter (Ares, Anhur, Hecate, Hercules und Nemesis), den OP-Titel und das GG-Emote frei.

Das Finale (Xbox Series S/X und PC) - Verknüpfen Sie Ihre Einschiffungs-ID

Schaltet das von Ivada gesponserte Stryker-Raster-Set frei, das ein komplettes Outfit, drei Waffen-Skins, einen Talisman und einen Bonus von 25 % auf Match-EP enthält. Die Spieler schalten außerdem 500 Multibucks frei, wenn sie ihren Preis einfordern!

Dieser Fokus auf Vergünstigungen für Free-to-Play ist anscheinend etwas, was Microsoft fortsetzen will, und auf Xbox Wire schreiben sie, dass wir uns bereits im April auf kostenlose Zusatzinhalte freuen können für:



Asphalt-Legenden vereinigen sich



Call of Duty: Warzone



Eingetragen



Kriegsdonner



Es erinnert uns auch daran, dass sie bereits Vergünstigungen für mehrere Spiele haben, die kostenlos spielbar sind, darunter Genshin Impact, League of Legends, Overwatch 2 und Valorant - um nur einige zu nennen. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Goodies einlösen können.