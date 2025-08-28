Microsoft bietet an diesem Wochenende fünf kostenlose Spiele für Game Pass-Abonnenten an

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es seit vielen Jahren Tradition, dass Microsoft eine Auswahl von normalerweise drei Spielen anbietet, die ohne zusätzliche Kosten für jeden mit Game Pass Core oder Game Pass Ultimate über ein Programm namens Free Play Days heruntergeladen und gespielt werden können. Normalerweise berichten wir, wenn aus dem einen oder anderen Grund bessere Titel im Angebot sind, und genau das haben sie heute.

Diese Woche sind nicht nur fünf Titel enthalten, sondern keiner von ihnen ist auf Game Pass verfügbar. Um die Sache noch besser zu machen, sind sie auch in sehr unterschiedlichen Genres angesiedelt, so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eines davon nach Ihrem Geschmack ist. Hier ist, was angeboten wird:



EA Sports College Football 26



Rust: Console Edition



Surviving Mars



The Knightling



Lost Eidolons



Alle können jetzt bis Montagmorgen um 9:00 Uhr MESZ kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Bis dahin sind sie auch im Angebot, und wenn Sie sich entscheiden, etwas zu kaufen, können Sie Ihre Speicherdatei behalten.