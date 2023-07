Microsoft bestätigt Xbox Live Gold-Ersatz Game Pass Core

HQ

Heute Morgen habe ich über das Gerücht geschrieben, dass Microsoft Xbox Live Gold endlich abschalten und im September durch eine neue Stufe des Game Pass ersetzen würde. Das meiste davon hat sich inzwischen bestätigt.

Microsoft hat offiziell angekündigt , dass Xbox Live Gold durch Game Pass Core ersetzt wird, aber es wird am 14. und nicht am 1. September passieren. Die einzige neue Information, die wir darüber hinaus erhalten, ist, dass die Auswahl an Game Pass-Spielen, die in dieser Stufe enthalten sind, 2 bis 3 Mal pro Jahr erweitert wird und dass wir erfahren werden, was die Spiele, die noch nicht dafür bestätigt wurden, kurz vor dem Start sind.